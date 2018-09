Rahandusministeerium: kütuse- ja alkoholiaktsiisi ei tasu langetada, sest kaotus siseriiklikust tarbimisest oleks suurem kui võit piirikaubanduse lõpust

Läti piirile tekkinud suuremahulise alkoholikaubanduse tõttu on levinud seisukohad, et kui alkoholiaktsiisi langetada, siis on võimalik niimoodi raha teenida, sest ostmine tuleb Eestisse tagasi. Kuna paljud transpordifirmad tangivad oma kütust lõunanaabrite juures, eriti Leedus, on samuti levinud üleskutsed langetada kütuseaktsiisi ja tuua tankimine Eestisse tagasi.

Järgmise aasta riigieelarves aga selliseid aktsiisilangetusi pole. Riigieelarvet tutvustanud poliitikud viitasid rahandusministeeriumi arvutustele, mille kohaselt kütuseaktsiisi langetamine Läti-Leedu tasemele tooks kaasa maksulaekumiste langemise.

Rahandusministeerium selgitas, et kütuseaktsiisi langetamise mõjude hindamiseks on oluline leida kõigepealt mahud, mida tangitakse Eestis ning välisriikides. Rahvusvahelise transpordi sektori erinevatest välisriikidest tankimine on toimunud kogu aeg ja jätkub igal juhul ka edaspidi.

Läti-Leedu tankimiste märkimisväärne kasv algas hinnaerinevustest tulenevalt 2016. aastal ning hetkel on suurim kasv Leedu tankimistel, sest Leedu aktsiisimäärad on ka Läti aktsiisimääradest madalamad. Tavapärast tankimist välisriikides turismi ning rahvusvahelise sektori omapäradest tulenevalt aktsiisierinevused oluliselt ei mõjuta. Kütuse aktsiiside langetamine mõjutab peamiselt tankimisi Eestis ning Eesti lähiriikides Lätis ja Leedus.