Raha raiskamises süüdistatav Tallinna noortevolikogu endine juht astus Keskerakonnast välja, linn nõuab aru

Tallinna spordi- ja noorsooamet ootab MTÜ-lt Tallinna Linna Noortevolikogu täiendavat teavet linna antud toetusraha kasutamise sihipärasuse kohta, teatas abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tänane Postimees kirjutas, et noortevolikogu endine juht Triinu-Liis Paabo kulutas ilmselt suurel hulgal noortevolikogu raha isiklikuks otstarbeks.

Paabo teatas täna, et astus erakonnast välja. "Vabandan siiralt enda teadmatusest tingitud finantsdistsipliini rikkumise eest. Kinnitan, et eraviisilised kulutused ei ole rahastajatele aastaaruandes esitatud ning linna raha omistatud pole. Eraviisilised kulud on kaetud ning olen õppinud oma veast. Olen ühtlasi vabatahtlikult astunud välja Keskerakonnast, võttes ainuõige poliitilise vastutuse," teatas Paabo.

Tallinna linn pole olukorra üle õnnelik. "Mittetulundusühing on iseseisev organisatsioon, mida linn toetab, kuid ei juhi. Kuid linna huvi on see, et kõik kulutused oleks sihipärased ja põhjendatud," selgitas abilinnapea Belobrovtsev.

"Mittetulundusühing on meile küll kuluaruande esitanud, kuid see on puudulik ja seetõttu loodame neilt nädala jooksul küsimustele täiendavaid vastuseid. Praeguse juhtumi valguses on hea kõigile meelde tuletada, et MTÜ või asutuse krediitkaardiga ei maksaks teha midagi sellist, mida pärast on piinlik seletada," mainis Belobrovtsev.

Samas taunis Belobrovtsev tänast Postimehe juhtkirja, mis süüdistab noortevolikogu endise esimehe krediitkaardi kasutamise juhtumi valguses tervet Keskerakonda korruptsioonis. "Vastutus meie riigis on isiklik, konkreetne ja tõendeid nõudev, hüsteeria ja sildistamine ainult varjutab tõde," teatas abilinnapea.

"Antud juhul on Postimees lahmides ja valimatult inimeste mainet määrides rikkunud ajakirjanduseetika põhimõtteid ja nad peavad seda ka varsti tunnistama."