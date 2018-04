Raha jätkub! Viimsi vald otsib raamatupidajat suure reklaamikampaaniaga

Viimsi vallavalitsus otsib enda ridadesse raamatupidajat ning töötaja otsinguks on reklaampinda isegi ostetud Postimehe veebiportaalis, kus sarnase reklaami hinnaks on ligikaudu 30 eurot 1000 kliki kohta.

Viimsi vallavalitsus on raamatupidajate otsinguil. Sellekohase kuulutuse võib leida nii Viimsi Teatajast, Viimsi vallavalitsuse sotsiaalmeediast, valla kodulehest, töökuulutuste portaalidest, aga ka ajalehe Postimees veebiversioonist.Viimsi vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elis Tootsman ütles Delfile, et kuna nad on ka varem Postimehega tööd teinud, siis on Viimsi vallala ja Postimehel hinnakirjas omavahelised kokkulepped. "Postimehe reklaamide hinnakirjaga saab tutvuda nende kodulehel," sõnas Tootsman.Küsimusele, miks otsustas Viimsi vallavalitsus oma töökuulutuse peale rohkem raha kulutada kui näiteks kohalikus lehes reklaamides, vastas Tootsman: "Ilmselgelt on üksnes kohalikus lehes kuulutamine odavam, aga ajal, mil töökätest on puudu kõikjal üle Eesti, peab spetsialistide leidmiseks sõnumi kandepind oluliselt laiem olema," ütles ta ja lisas, et annavad endast kõik, et leida oma ala eksperdid.

(Foto: kuvatõmmis Postimehe veebiportaalist)