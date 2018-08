Raepress: Tallinna ja lennujaama ühishuviks on väikese ringtee ehitamine

AS Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout kinnitas kohtumisel, et lennujaama asukoht kesklinna külje all seob õhuvärava linna lahutamatuks osaks ja nii on koostöö linnaga olulisel kohal. „Lennujaam kasvab ja areneb ning Tallinna linna poolt loodud ühistranspordikeskus ja trammiliin on lennujaamale oluliseks lisaväärtuseks. Lisaks lennujaamale peab piirkondlik tänavate võrk teenindama ka üha kasvavat Ülemiste ärilinnakut, mistõttu on meil hea meel, et linn on võtnud selle piirkonna arendamise üheks oma prioriteediks,“ lisas Piret Mürk-Dubout.

Tallinna lennujaam on Eesti riigi suurim õhuvärav, mida läbib aastas ligikaudu 3 miljonit inimest ning mille kaudu saab sel suvehooajal lennata 41 otsesihtkohta.