Raepress: öise üleujutuse põhjustanud lausvihmas sadas alla 37 protsenti juunikuu sademetest

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul fikseeriti lokaalseid üleujutusi üle linna enam kui 20. „Seoses intensiivse vihmasajuga ööl vastu tänast tekkis mitmel pool linnas lokaalseid üleujutusi. Peamised probleemkohad asusid Järvevana tee tunnelis, Laagna tee alguses, Kristiine-Endla viadukti all, Õismäe tee ja Paldiski maantee ristumise, Tartu maantee ja Liivalaia tänavate ristmikul, Tammsaare tee pikendusel, Narva maanteel, Tuukri tänaval ja Kadrioru pargis, Poska tänava piirkonnas ja Vana Pirita tee parkimisplatsil. Valdavalt oli linnatänavatel normaalne olukord taastunud kella üheks, Tuukri tänaval, Laagna teel ja Kadriorus kella kolmeks.“

Mölder lisas viidates statistikale, et aasta-aastalt on sademevee hulk tõusmas ning intensiivseteks vihmasadudeks tuleb olla nii kodanikel kui linnal valmis. „Probleemid on mõistagi kerged tekkima, kuid peame olema nendeks valmis. Soovitame alati jälgida politsei operatiivinfot ning vajadusel helistada ööpäevaringsele Tallinna abitelefoni lühinumbrile 1345, kust saab informatsiooni nii vee-, kanalisatsiooniavariide kui ka liikluskorralduse ja tänavate korrashoiu kohta,“ lisas Mölder.

Kuigi kanalisatsioonisüsteem toimis täisvõimsustel, ei ole see sedavõrd suure sademete hulga puhul ajutise üleujutuse vältimiseks piisav. Paljassaare reoveepuhastusjaam, kuhu voolab ka osaliselt linna sademevesi, töötas tippkoormusel ja peapumpla šahtiveetase oli maksimumi piiril. Tallinna linn analüüsib koos piirkondade vee-ettevõtjatega igat üleujutusekohta eraldiseisvana, selgitades välja täpsed veekogumiste põhjused ja kavandades meetmed tulevikus intensiivsetest sademetest põhjustatud üleujutuste vähendamiseks.