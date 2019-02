Rae vallavanem presidendile: kõik omavalitsuslehed pole propagandaväljaanded

President Kersti Kaljulaid ütles hiljuti linnade ja valdade päeval peetud kõnes, et linna- ja vallaeelarvetest välja antud lehtede näol on tegemist turu solkimisega.

Reformierakonda kuuluv Rae vallavanem Mart Võrklaev vastas oma avalikus pöördumises, et olukord pole sugugi nii mustvalge kui president seda kirjeldas.

"Jah, kahjuks on ka neid omavalitsuste väljaandeid, millest ongi propagandakanal tehtud, kuid sellest ei saa ega tohi president teha lihtsalt üldistusi. Kus on probleem, tuleb sellele viidata konkreetselt ja sellega tegeleda," kirjutas Rae vallavanem.

Ta lisas, et nende negatiivsete näidete kõrval on aga mitmeid kogukonna seas hinnatud ja kvaliteetset sisu pakkuvaid kohalikke lehti. "Selle taga on aastate pikkune töö, eesmärgiga inimesi kaasata ja erameedias valdavalt kõneainet leidvate negatiivsete uudiste valguses juhtida tähelepanu ka sellele, mis on meil hästi," sõnas Võrklaev.