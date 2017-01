Radissoni maja haldaja hoones asuvast ilusalong-laenuvabrikust: ega see mainele hästi ei mõju

Radisson Blu Sky müügijuhi sõnul on kahju, et hotelli nimi on seotud Delavue skeemiga.

Radisson Blu Sky hotelliga samas majas tegutseb ühel korrusel ilusalongi varjus laenuvabrik, mis meelitab pettuse ja hirmutamisega naisi LHV-st kõrge intressiga laenu võtma. Laen seejuures kantakse otse ilusalong Delavue kontole, naised saavad vastutasuks kosmeetilisi protseduure.

Delavue äriplaani avalikustamine Eesti Päevalehes nörritas mõistagi ilusalongi, kuid mõjutas kaudselt ka Radisson Blu Sky hotelli, kellega Delavue maja jagab. „Meil ei ole nendega tõesti midagi tegemist,“ kinnitas hotelli müügidirektor Girli Nurk ja selgitas, et kogu hoonet haldab Eften Capital Grupp, nii et Radissonil pole olnud võimalust endale majanaabrit ise valida. Sellegipoolest võib kahtlase äriskeemiga ettevõttega hoone jagamine ka hotelli mainet kahjustada, seda enam, kui peaks juhtuma, et mõni hotelli külastajatest peaks Delavue salongi sattuma ja seal avastama, et teda püütakse meelitada laenu võtma. „Muidugi on meil kahju, et meie nimi nüüd selle juhtumiga seotud on,“ nentis Nurk.

Eften Capital Grupi tegevjuht Viljar Arakas oli reedel Riias ja ei olnud Radissoni majas avastatud kahtlase äri probleemiga veel tutvunud. „Kui see asi on nii, siis ega see mainele hästi ei mõju. Me peame seda arutama,“ ütles Arakas ja nentis, et juriidiliselt on tegu keeruka olukorraga. „Kui nemad tasuvad meile makseid, siis mida meie teha saame,“ esitas ta retoorilise küsimuse.

Arakas kinnitas, et Eften Capital Grupp ei teadnud, et nad annavad prestiižika äripinna rendile pehmelt öeldes kahtlase äriplaaniga firmale. Ta selgitas, et Eften Capital haldab enam kui 800 kinnisvaraobjekti ja pealegi on ilmselge, et rentnike ärisaladusi ei uurita.

Seoses Delavue tegevuse avalikustamisega on olukord muidugi muutunud ja Arakas lubas, et Eften Grupp tutvub olukorraga, et selgeks saada, kas ja mida on vajalik ja võimalik Delavuega ette võtta. „Saame enne olukorrast ülevaate, siis otsustame,“ lubas Arakas.