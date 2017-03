"Radaris" pihivad oma traagilisest saatusest Narva HIV-positiivsed narkomaanid

Õhtuses telesaates "Radar" räägivad mitmed narkomaanid oma loo sellest, miks on Narvas nii lihtne sõltuvusse langeda.

Üheks näiteks on 50-aastane Oled Konstantinov. Ta on fentanüülisõltlane, kes narkomaania tõttu pool oma elust vanglas veetnud. Lisaks sellele on ta HIV-positiivne.

Konstantinov tuleb Narva sõltuvuste ravikeskusesse iga päev kella 12 ajal. See on keskus, mis tegeleb narkomaanidega. Siin on süstlavahetuspunkt ja nõustamiskabinet. Siit saab ka varem igapäevaselt fentanüüli süstinud narkomaan metadooni asendusravi.

Just seda läbipaistmatut ja maitsetut vedelikku - metadooni - käibki Oleg siin iga päev joomas. Tema päevane annus on arvutis ette valmistatud ja aparaat laual laseb vajaliku koguse vedelikku ühekordsesse topsi.

Narkomaania on tema elu osa olnud alates 15. eluaastast. "Kõiki, mis olemas on. Kõike olen proovinud," ütleb ta.

Oleg on üks umbes 120 narkomaanist, kes siin keskuses iga päev metadooni saab. Teine on Jelena (34), kolme lapse ema, samuti HIV-positiivne. Temagi proovib ennast fentanüülist puhtana hoida.

Jelena noorim laps on alles aasta ja kolm kuud vana, vanim on 12. "Vanem poeg isegi ei tea, et metadooniprogrammis käin. Ta arvab, et käin haiglas. Et emal on mingi haigus. Aga mis konkreetselt? Ta mõistab, et emal on vaja iga päev teatud ajal ära käia." Jelena esimene kokkupuude narkootikumidega oli 12-aastaselt.

"Radar" jälgis Narvas Olegi ja Jelena igapäevaelu ning käis mitmel ööl politseiga patrullis. Fentanüüliga võitlemine on Ida-Virumaal politsei peamine prioriteet. Saade on Kanal 2 eetris täna kell 20.