"Radar": Miks kaheksa Savisaare abilist jätkuvalt linna palgal on?

Foto: lugejafoto

Hoolimata sellest, et märtsis saab kaks aastat ajast, mil Edgar Savisaar pole linnavalitsuses tööl käinud, on tema abilised jätkuvalt linna palgal. Opositsioon kahtlustab, et need inimesed ei tee tööd ja saavad mitte millegi tegemise eest palka.