Raasikul avastati põlevast majast narkokanepi salakasvandus

19. juulil kell 23:26 toimus tulekahju Raasiku alevikus, kus põles kahekorruseline kivist hoone. Tulekahju kustutamise ajal leiti hoonest kasvamas suures koguses kanepitaimi.

Politsei on alustanud kriminaalmenetlust ja kuriteos kahtlustatav on üle kuulatud.

Politseile teadaolevalt sai tulekahju alguse hoones olevast valgustist. Politsei on ka varem kokku puutunud juhtumitega, kus kanepikasvatusest saab alguse tulekahju. "Kanepi kasvatamine on keelatud ning teame, et taimi proovitakse kasvatada ka kortermajades. Selline tegevus on ohtlik kõikidele elanikele. Ise ehitatud kütte,- ventilatsiooni,- niisutus- ja valgustussüsteemid võivad tekitada lühist ja süttida," ütles Delfile Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Kui kellelgi on kahtlus, et tema naaber kasvatab kanepitaimi, siis tuleks juba enda turvalisuse huvidest sellest kindlasti politseile teada anda.