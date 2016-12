Raadio Paldiski ajakirjanik osaleb juba neljandat korda Vladimir Putini pressikonverentsil

Pisikese venekeelse internetiraadiojaama Raadio Paldiski eestvedaja Oleg Tesla pääses juba neljandat korda järjest Venemaa presidendi Vladimir Putini iga-aastasele pressikonverentsile, millest on Moskvas kujunenud oluline meediasündmus.

Vladimir Putini suur pressikonverents toimub täna ja Eestit esindab seal Raadio Paldiski ajakirjanik Oleg Tesla ning ERRi korrespondendid Neeme Raud ja Anton Aleksejev. Tesla osaleb pressikonverentsil juba neljandat korda.

Esialgu pidi pressikonverents toimuma eile, kuid see lükkus Türgis tapetud Vene suursaadiku Andrei Karlovi matuste tõttu edasi. Esmaspäeval avati Türgis Karlovile pühendatud venekeelne fotonäitus. „Moskvas on üldine atmosfäär lein. Kõik räägivad ainult sellest,” ütles Tesla, kes jõudis Moskvasse kolmapäeval.

Ta märkis, et pressikonverentsi päeva nihutamine tekitas ajakirjanikele probleeme. Tuli leida hotell, kuid see ei olnud veel nii hull. „Peamine probleem on muidugi lennupiletite puudus,” rääkis Tesla, kes osutas, et suur probleem on see nimelt erameedia jaoks, eriti Sahhalini saare ja Kamtšatka poolsaare meediale, kuna piletid on väga kallid. Probleeme on ajakirjanikel ka graafikute ja kokkulepitud kohtumiste tõttu.

Tesla on sel aastal ette valmistanud mitu küsimust. Ennekõike kavatseb ta Putinilt küsida Eesti ja Venemaa vahelise piirileppe ratifitseerimise kohta. Kerkinud on tal aga ka teised küsimused: seoses kaubavahetuse, kultuuriliste ja hariduslike projektide ning viisavabadusega turistigruppidele ja äriajajatele.

Tesla on veendunud, et pressikonverentsi peaks jälgima ka eestlased. „See on Venemaa presidendiga reaalajas suhtlemine! See on maksimaalne siirus Putini vastustes kõige ootamatumatele ja provokatiivsematele küsimustele,” kinnitas ajakirjanik, kelle sõnul pole Venemaa presidendi administratsioon kunagi palunud, et esitatavad küsimused ette näidataks.

Kas sel aastal tuleb valmis olla provokatsioonideks? Tesla ei välista seda, ja on kindel, et tõstatatakse tundlikke teemasid. „Mõned küsimused võivad paista provokatiivsed, või olla isegi varjamatu propaganda, süüdistades Venemaad kõikides pattudes, kuid see on selle pressikonverentsi omapära. Sa võid küsida ükskõik mida sadade kaamerate ees, mis pilti otse-eetris üle maailma üle kannavad,” märkis Tesla.

