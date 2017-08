R-kiosk loobub puurikanade munade kasutamisest

R-kioski omanik ja üks Euroopa suurimaid jaekaubandusettevõtteid Reitan Grupp on võtnud vastu otsuse loobuda puurikanade munade kasutamisest oma kaubamärki kandvates toodetes aastaks 2025. Ü

Üleminek toimub järk-järgult, et tagada R-kioskis müüdava toidu valmistamiseks piisavad kogused ja säilitada toodete tänane hinnatase.

"R-kiosk kasutab oma kaubamärgi toodetes võimalikult palju kohalikku toorainet ning meie soov on, et aastal 2025 kasutatavate vabakanade munad oleks kõik pärit Eestist," ütleb R-kioski tegevjuht Tiia Ilves. "Loodame, et meie otsus annab vabakanade pidamisele Eestis sisse suurema hoo."

R-kiosk viitab pressiteates ka TTÜ emeriitprofessor Raivo Vokile, kelle sõnul näitavad ka erinevad teadusuuringud, et vabapidamisel olevate kanade munad sisaldavad rohkem antioksüdante luteiini ja zeaksantiini, millest annab tunnistust ka oranžikam munakollase värv. Erinevate uuringute põhjal tuuakse välja ka kõrgem rasvlahustuvate vitamiinide kogus.