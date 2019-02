Puust ja punaseks: mis võib saada Rainer Vakra teaduskraadist?

Milline on Vakra puhul võimalik stsenaarium? Kas Tallinna Ülikoolil on õigus tema bakalaureuse diplom tühistada ja samas jätta alles magistrikraad? Kui üks kaob, kas kaovad mõlemad?

Pole kindel, kas magistrikraad kaob automaatselt ära ning see nõuab täiendavat hindamist. Küll aga on magistriastme õppekava läbimise eelduseks ju see, et isik on läbinud bakalaureuse õppekava, mida Vakra sisuliselt ju sellisel juhul läbinud ei oleks, sest ta pole saanud vastavat diplomit.

Kui ülikooli nõukogu tühistab Vakra bakalaureuse diplomi, siis millised on tema edasised õigused? Kas selle otsuse võib vaidlustada? Kui jah, siis mis võib olla vaidlustamise tulemus? Mis alustel võib selle otsuse vaidlustada?

Jah, ta saab pöörduda edasi halduskohtusse.

Kraadi puhul on tegemist haldusaktiga ning ülikool saab selle kehtetuks tunnistada. Viimaseks on vaja hinnata isiku õiguspärast ootust.

Antud hetkel tuleb hinnata Vakra õiguspärast ootust kraadi püsimisesse ning usaldust, et see jääb alles. Seda tuleb omakorda hinnata avaliku huvi valguses ning kaht põhimõtet peab omavahel kaaluma.

Kuid Vakra ei saa usaldusega seonduvale tugineda, juhul kui ta oli ta oli töö esitamisel teadlik, et on kasutanud materjali, mille autor ei ole tema ise või jätnud suurele osale viitamata. See on aga komisjoni hinnata ning selles osas pole kõrvalseisjal võimalik kommentaare jagada.