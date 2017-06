Puukaitsjad on endiselt Haabersti hõberemmelga juures valvepostil

Pilt on tehtud täna varahommikul! Silt aga viitab üleskutsele, mis puudutas eilset hommikut.

Haabersti ristmiku ehitusele ettejääva hõberemmelga juures on siiani püsti telklaager. Erinevalt eilsest on tänane hommik siiski rahulik.

Üks Delfi lugeja käis hommikul remmelga juures ning viis seal juba pikka aega viibinud puukaitsjatele suupoolist. Talle kinnitati, et hetkel on olukorda rahulik, politsei pole rohkem segama tulnud. Kui on mingeid arenguid, antakse sellest teada oma Facebooki grupis "Eesti Metsa Abiks".

Reedel käisid Haaberstis kohal politseinikud koos kommunaalameti esindajaga ja andsid looduskaitsjatele korralduse hõberemmelga juurest lahkuda. Seepeale hakkasid viimased aga inimesi kokku kutsuma, et üheskoos puu langetamist takistada. Eile kella 8.45 paiku saabus remmelga juurde ka politseipatrull, kes kontrollis olukorda. Nende räägitust jäi mulje, et praegu puud siiski maha võtma ei hakata. Küll aga kinnitati politsei poolt, et kuna eirati korraldust puu juurest lahkuda, kutsutakse puukaitsjad jaoskonda vestlusele.

Üks puukaitsja ironiseeris seepeale Facebookis, et nad alustavad vabas vormis õppepäevi teemal "kuidas ära tunda provokaatoreid, kuidas neid on vaja armastada ja kuidas pidada edukaid vestlusi politseinikega nende jaoskondades".

Eelmisel nädalal kohal käinud keskkonnainspektsioon kinnitas, et puu otsas on üks varesepesa koos pojaga ja soovitas puu mahavõtmist edasi lükata hetkeni, kui vares saab lennata ja pesast lahkuda.

Haabersti hõberemmelga kaitsele on asunud ka hulk riigikogu liikmeid. Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma liikmed Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Mart Nutt ja Rainer Vakra tegid üleeile pöördumise ministrite, muinsuskaitseameti ja linna poole. Nad teatasid, et Haabersti hõberemmelgas on muutunud looduslikuks pühapaigaks, mistõttu ei saa puu mahavõtmine kõne allagi tulla.