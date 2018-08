Puugid kimbutavad: tänavu on borrelioosi nakatunud üle 300 inimese rohkem kui mullu

Eile tabas Eestit ehmatus, kui Saksamaalt laekus uudis Euroopasse jõudnud troopiliste superpuukide kohta. Delfi uuris terviseametilt, milline on tänavune seis kohalike puugihaigustega ning kuidas see on muutunud võrreldes eelmise aastaga.