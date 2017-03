Puuetega Inimeste Koda korraldab täna konverentsi „Kristiine Positiivne programm“

Täna kell 18 algab Tallinna Puuetega Inimeste Koja (Endla tänav 59) suures saalis konverents „Kristiine Positiivne programm“.

Konverentsil antakse ülevaade programmist „Positiivne Tallinn 2014-2018“, räägitakse sellest, mida on programmi raames Kristiine linnaosas tehtud. Lisaks tutvustatakse uut programmi „Positiivne Tallinn 2018-2022“, kuhu oodatakse taas linnaosa elanike ettepanekuid Kristiine arenguks. Konverentsil esinevad Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev, Tallinna abilinnapea Eha Võrk, Eesti Vabariigi riigihalduse minister Mihhail Korb ja Tallinna Linnavolikogu aseesimees Lauri Laats. Üritus on kõigile osalejatele tasuta.

„Programmi eesmärgiks on anda Kristiine elanikele võimalus osaleda aktiivselt linnaosa arengus. Näiteks laekus elanikelt eelmisel korral meile palju häid ettepanekuid, mida oleme saanud ka Kristiine arendamisel kasutada,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev. „Kuna kõige paremini tunnevad Kristiine elu just linnosas elavad inimesed, siis on vajalik ka uue arenguprogrammi kokkupanekul koguda Kristiine inimeste arvamusi ja ettepanekuid. “

„Eelmisel korral laekunud ettepanekute põhjal on valmis tehtud või algatatud mitmeid projekte. Näiteks peaks aastaks 2019.a. valmima huvikeskuse Kullo kõrvale kauaoodatud Kristiine kontserdisaal. Möödunud aastal algatasime korteriühistutele mõeldud projekti „Turvaline kodu Kristiines“, mille eesmärgiks on muuta meie linnaosa veelgi turvalisemaks,“ lausus Belobrovtsev. „Lisaks on suurendatud kvartalisiseste parkimiskohtade arvu, liiklemise turvalisuse ja kvaliteedi parandamiseks on rekonstrueeritud kõrvaltänavaid ning rajatud laste mänguväljakuid ja parkidesse loodud sportimisvõimalusi.“

Kristiine elanikel on võimalik programmile „Positiivne Tallinn 2018-2022“ linnaosa arengu osas ettepanekuid teha linnaosa veebilehel http://www.tallinn.ee/kristiine. Lisaks saab ankeete täita paberkandjal mitmel pool linnaosas.

Linnaosa elanikud saavad oma arvamusi ja ettepanekuid esitada kuni 21. aprillini.