Puuetega Inimeste Fond korraldab täna Muuksi linnamäel heategevusürituse

Puuetega Inimeste Fondi juhataja Eero Kiipli rõhutab kõigi osalejate tähtsust: „Kogume annetusi, et välja anda õpematerjal, mille mõju oleks üle aja ulatuv. Oluline on, et see oleks meie kõigi ühine asi. Kunagi ei tea, kus võib anne avalduda, meie peame lihtsalt kõigile võimalused looma.“

Annetuse punktkirjas noodiaabitsa loomiseks saab teha kodulehel epifond.ee või üritusel kohapeal.

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond on riigi poolt asutatud sihtasutus, mille eesmärk on toetada ja soodustada puuetega inimeste integreerumist ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse suurendamist ja neile võrdsete võimaluste loomist hariduse, töö, eluaseme ja muu vajaliku omandamisel.