Putukateadlane Urmas Tartes: sääski on rohkesti, kuid mitte rekordiliselt palju

Putukateadlase Urmas Tartese kinnitusel on sääski tänavu rohkesti, kuid rekordiliselt palju neid siiski pole.

Tartes ütles Delfile, et sääskede arenguks on põhilise tähtsusega kevadine suurvesi. Tema sõnul sigivad sääsed kõikjal, kus on seisvat vett, seega ka õue seisma jäänud vett täis anumates.

Rekordiline tänavune sääskede hulk Tartese sõnul siiski ei ole, sest aastaid, kui sääski on palju, on ka varem korduvalt ette tulnud.

Tartese sõnul saavad inimesed end sääskede eest kaitsta sättides oma liikumisi sellistesse kohtadesse ja sellisesse aega, kus sääski on vähem, samuti riietudes nii, et sääsed ligi ei pääse või kasutades sääsetõrjevahendeid.