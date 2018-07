Putukateadlane: Pärnumaal terve ranna vallutanud lepatriinud pole ehk Eestist pärit, tulid pigem idast

"Ka võib arvata, et rändavad lepatriinud on on stressi seisundis ja seetõttu käituvad veidi teisiti, kui tavatingimustes nad seda teeksid. Kui mõni aasta tagasi rändas massiliselt kakstäpp-lepatriinusid, siis sel aastal seitsetäpp-lepatriinusid."

Martin andis mõista, et selliste väikeste putukate massiline sigimine ei ole inimese seisukohalt ohtlik. "Küll on tuntud rändrohutritsude ja nende lähisliikide massilised paljunemised ja ränded meist kaugel lõunapool. Nende tegevusel on aga juba näljahädaga võrreldavad tagajärjed. Kui rändavad lepatriinud valdavalt ei toitu, siis rändrohutirtsud teevad seda suure aplusega."