Putini tütar lahutas abielu, mees jäi kohe poole vaesemaks

Vene Föderatsiooni pikaaegse presidendi, mõne vaatleja arvates lausa diktaatori Vladimir Putini tütar Jekaterina Tihhonova lahutas oma abikaasast, Venemaa noorimaks oligarhiks nimetatud Kirill Šamalovist.

Tüli tõusis juba eelmise aasta alguses, kui internetti tekkisid pildid tuntud Vene seltskonnatähest Žanna Volkovast tantsimas mehega, kelle nägu oli fotodel varjatud naerusuu-smailidega. Tantsupoosid olid meelad ning üsna peagi selgus, et smailide all oli Putini väimees, tantsijannast tütre Katerina abikaasa Šamalov. Nüüd on selgunud, et abielu on lahutatud, ning selle käigus on Šamalov ilma jäänud ka ligikaudu poolest oma varandusest, kirjutab The Sun.

Enne pulmi sai ta kingituseks 4.3 protsendilise osaluse Vene ettevõttes Sibur, mis tegeleb gaasi ja naftakeemiaga. Bloombergile on anonüümsed allikad väitnud, et sellest osalusest pidi Šamalov (kelle isa on pikaajaline Putini toetaja Nikolai Šamalov) loobuma mullu aprillis.

Samas ei saa öelda, et ta just vaeseks oleks jäänud: endise 1,3 miljardi dollari asemel hinnatakse tema varanduseks praegu 800 miljonit dollarit. Arvestada tuleb ent sedagi, et tal on hulk laenusid, pealgi pole teada, kui palju kulub raha lahutuse peale.

Loe veel

„Šamalovil peavad olema terasest mundandid,“ tundub olevat venelaste üksmeelne hinnang isikule, kes Putini tütrest lahutada julges. Mõned analüütikud arvavad isegi, et Putin kavatseb just Jekaterina kunagi oma järglase teha.

Kreml pole olukord kuidagi kommenteerinud, ka Volkova ja Šamalovi suud on olnud lukus.