Pürotehnika õnnetuste tõttu kutsuti aastavahetusel kiirabi neljal korral

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul oli pealinna kiirabil aastavahetusel 316 patsienti, 55 korral oli tegemist traumadega. „Neli väljakutset olid seotud pürotehnika õnnetustega, vägivalla tõttu sai viga 17 inimest, raske joobe tõttu vajasid kiirabi aga 60 inimest,“ märkis Tõnis Mölder.

Gripihooajale iseloomulikult on kasvanud kiirabi väljakutsed seoses gripisümptomite ja viirusnakkustega. „Nakkushaiguste leviku tõkestamiseks on ääretult vajalik, et võimalikult paljud inimesed oleksid vaktsineeritud, sest laiaulatuslik immuuntaust takistab viiruste ringlust,“ ütles abilinnapea.