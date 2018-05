Purjus politseinik läks naabrit karistama, kaasas teenistuskoer ja stardipüstol

Eile õhtul kella 22.40 paiku teatati politseile, et Tartumaal Maarja-Magdaleena külas on omavahel tülli pööranud alkoholi tarvitanud naabrid.

Tüli üheks osapooleks oli oma kodus tööst vaba aega veetnud Ida prefektuuri koerajuht, teatas polisei Delfile. Politsei pidas alkoholi tarvitanud agressiivse 43-aastase koerajuhi kinni ja toimetas ta esialgu kainenema. Sündmuskohalt leitud stardipüstol võeti hoiule ning ametniku teenistuskoer toimetati ajutiselt koerte kennelisse. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud.

Ida prefektuuri operatiivjuht Indrek Püvi sõnas, et on kahetsusväärne, et selline juhtum politseiametniku osalusel on aset leidnud.

„Politseinik peab olema eeskujuks ja käituma väärikalt ka töövälisel ajal, kuid antud juhul seadis ametnik kahtluse alla kogu PPA maine. On alust arvata, et ametniku käitumises võisid esineda süüteole viitavad tunnused, mistõttu selgitab sisekontrollibüroo sündmuste kulgu ja täpsemaid asjaolusid. Seejärel otsustatakse menetluse alustamine. PPA esindaja suhtles täna teatajaga ja vabandas ametniku käitumise pärast.“