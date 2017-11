Purjus eestlane ronis Indias Chennai raudteejaamas rongi katusele

Foto: Times of India

Indias Chennais päästeti ööl vastu kolmapäeva purjus Eesti kodanik, kes ronis keskraudteejaamas seisva rongi katusele ja püüdis kinni võtta kontaktliinist.

Seejärel koheldi eestlast nagu pagasit. Tema käed seoti nööriga kinni ja ta veeti käruga 3. perroonilt jaamahoone sissepääsu juurde. Juhtum leidis aset kell 2.40, vahendab Times of India.

Juhtumit märkas Times of India fotoajakirjanik J Jackson, kes püüdis teda koos kolleegiga aidata.

„Mees ütles, et ta nimi on Renee Kochhaar,” ütles Jackson. „Ta tahtis minna tagasi Eestisse. Paistis, et ta jalutas ringi paljajalu ja näovigastustega. Ta oli vaevu teadvusel, kui raudteekaitsejõud ta kärule panid, aga lõpuks tõusis ta püsti.”

Seejärel küsis mees politseinikelt enda ümber sigarette.

„Mees oli purjus ega olnud võimeline rääkima,” ütles raudteekaitsejõudude ametnik. „Me andsime ta üle politseile.”

Raudteepolitseinik ütles, et tšekid mehe rahakotis andsid tunnistust, et ta peatub YMCA hostelis. „Me palume hosteli ametnikel tema eest hoolitseda,” ütles politseinik. „Uurimist ei tule, sest ta ei pannud toime mingit kuritegu.”