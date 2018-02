Purga hinnangul tuleb Merivälja kooli juht ametist vabastada

Reformierakonda kuuluva Tallinna volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe Heidy Purga hinnangul tuleb Merivälja kooli juhtiv Kaja Laanemäe ametist vabastada

"Merivälja kooli hoolekogu pöördumist haridusametile tuleb võtta väga tõsiselt, arvestades lapsevanemate mure ja erinevaid küsimusi kooli personalipoliitika ja juhtimise osas, mis on tekkinud," ütles Purga Delfile kommentaariks tänasele Eesti Päevalehe artiklile.

"See on lihtsalt kummastav, miks Tallinna Linnavalitsus pole antud probleemiga tegelenud, nagu artiklist selgub. Tegemist on lastega ja noortega," sõnas Purga.

"Omalt poolt võin öelda, et ootame linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooniga Vadim Belobrovtsevilt otsustavat sammu Merivälja koolijuhi vabastamiseks," lisas Purga.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, kuidas Merivälja kooli direktor Kaja Laanemäe hoidis palgal oma meest, keda süüdistatakse tütarlaste ahistamises ja poega, kes mõisteti süüdi narkokuriteos.

Lastevanemate poolse surve tulemusel lõpetas Laanemäe mõlemaga töölepingu möödunud reedel, kuid ei leia, et peaks ka ise ameti maha panema.