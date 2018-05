Punalipud ja ekraanil taustaks Nõukogude tankid: Vanalinna päevade avaetendus sisaldab ka NSV Liitu ülistavat numbrit

Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal jagas sotsiaalmeedias videot vanalinna päevade avaetenduse proovist, kus harjutatakse NSV Liitu ülistavat laulu- ja tantsunumbrit. Numbrist ei puudu ka punalipud ja taustaks veerevad ekraanil Nõukogude tankid.

Kommentaarides vastas ka kesklinna linnaosavanem Vladimir Svet: "Rahunege maha, tulge kell 19.00 vaatama Vanalinna päevade avaetendust ja saate aru, et tegemist on XX sajandi ajaloole pühendatud tükkiga. Saan aru, et on valimishoog, aga asja tasub rahulikult võtta. Etendus tuleb äge."

Svet lisas veel: "Kuulge, suurkunstnikud ja lavastajad. Kas te arvate, et mõni poliitik hakkab ise lavastuse püsti panema? Selleks on proffid, antud juhul lavastaja Vahur Keller ja helilooja Siim Aimla ning paljud-paljud teised. Tulgu ja vaatagu täisttükki, mis päädib sini-must-valge tõuismisega ja siis kritiseerige."