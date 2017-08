Pulmakingiks karu lasknud Anto Liivat: mul polnud vähimatki plaani küttimisega eputada

Foto on illustreeriv.

25. augustul abieluranda sõudev Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Anto Liivat selgitas parteikaaslastele saadetud kirjas, et tal polnud plaanis eputada omapärase kingitusega - nimelt andsid sõbrad Siniallika jahiseltsist peigmehele võimaluse lasta karu.

Delfi avaldab Liivati kirja erakonnakaaslastele täismahus:

Head sõbrad ja aatekaaslased!

Tunnen, et võlgnen teile selgituse.

Mul ei ole olnud vähimatki plaani karu küttimisega eputada ega aidata kuidagi kaasa sellele, et kohaliku ajakirjaniku visiidist jahijuhataja juurde paisuks suurem uudislugu. Loomulikult poleks seda uudist olnud, kui karu oleks küttinud mõni teine jahimees. Siiski olukorras, kus ma kõiki reegleid ja jahieetika põhimõtteid järgides tõepoolest karu küttisin, ei oleks jahiseltsi juhatajal ega minul olnud ajakirjanikega suheldes korrektne midagi varjama hakata.

Jahindus on oluline osa loodushoiust ning ulukite arvukust kahjustuskohtades vajalik reguleerida. Kui ühel päeval mõni seeneline või marjuline loomaga kohtudes vigastada saab või puhkeb sigade Aafrika katku sarnane epideemia, süüdistatakse just jahimehi, et nad ei ole olnud ülesannete kõrgusel.

Tundmata kuidagi häbi jahimeheks olemise ega uhkust meedias avaldatud lugude pärast, soovin loodusesõbrana siiski, et jahimeeste tänuväärset rolli loodushoius märgataks ning tunnustataks.

Heade soovidega

Anto Liivat

Liivat: mul ei tulnud ülemäära kaua oodata, poolteist tundi vast

Liivat abiellub Merje Adratiga järgmisel reedel Kuressaares.

Et abiellumisrõõm veelgi suurem oleks, viisid sõbrad Mait Markus ja Siim Markus Anto Liivati 1. augusti õhtul karujahile, kirjutab Harju Elu.

“Kuivõrd oli teada, et karud meie kandis liiguvad ja head jahikaaslased tegid mulle lahke ettepaneku ja avasid võimaluse karuga kohtuda, siis eks ta niimoodi juhtuski,” rääkis Liivat.

Mait, Siim ja Anto kuuluvad Siniallika jahiseltsi. Jahiseltsil on praegu 44 liiget. Seltsi kasutada on 9000 hektarit peamiselt Kose valla maid.

Karujaht on lubatud 1. augustist 31. oktoobrini. Mehed olid eelnevalt kokku leppinud, et karu laskmise õigus jääb Antole kui abiellujale. Positsioonid võeti sisse 1. augusti õhtul söötmiskoha juures. “Mul ei tulnud ülemäära kaua oodata, selline poolteist tundi vast. Karu ilmus välja peale südaööd, kuskil poole ühe aegu,” meenutab Anto.