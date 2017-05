Pühapäeval võib võimlemispidu tuua Pirita spordikeskuse ümber liiklusummikuid

Pühapäeval Pirita Spordikeskuses toimuva võimlemispeo tõttu tuleb liiklejatel arvestada võimalike liiklusummikutega, kuna keskuse vahetus läheduses on tavapärasest oluliselt rohkem inimesi ja autosid.

Võimlemispeo liikluskorralduse eest vastutav Marko Koka K-Securityst soovitab võimlemispeole tulemiseks varuda aega ja pigem mitte tulla autoga. “Liiklejatel tuleb arvestada ummikutega ja sellega, et parkimiskohti ei pruugi kõigile jätkuda. Selle vältimiseks ja ürituse paremaks sujumiseks panen kõigile südamele, et parim viis keskusesse kohale jõuda on kas jala, bussi või jalgrattaga,” rõhutas Koka.

Pirita spordikeskuse lähim bussipeatus on Rummu, kuhu sõidavad bussid numbritega 1A, 6, 8, 34A, 38, 114, 260 ja 288. Parkimiseks on avatud Merivälja tee 1E parkla ja Jõesuu teel Regati majast mere poole jäävad kaks esimest Pargi ja Reisi parklat. Lisaks on osalejatele avatud Pirita TOPi parkla.

“Võimlemispeo ümbruses kehtib tasuline parkimine ja kõik autod võivad maksmata jäämise korral trahvi saada. Pirita spordikeskuse ette tohib parkida vaid korraldaja eriloaga. Samuti tuleb arvestada Merivälja tee 1E parkla ümbruses auklike teeoludega, kuna selle läheduses toimuvad parasjagu ehitustööd,” lisas Koka.

Tallinna XVIII võimlemispidu “Kui sõnast saab liblikalend” toimub pühapäeval algusega kell 17 Pirita spordikeskuses aadressil Rummu 3. Üritus on kõigile tasuta.