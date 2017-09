Pühapäeval avatakse esmakordselt Kristiine koduhoovides kohvikud

Sel pühapäeval toimub Tallinna Kristiine linnaosas esmakordselt suur Kristiine hoovikohvikute päev.

Päeva raames avatavates hoovikohvikutes pakutakse erinevaid suupisteid ja jooke. Lisaks on osades kohtades võimalik kuulata muusikat ja osta erinevaid asju. Ametlikult toimub Kristiine hoovikohvikute päev kella 11-18, kuid kohvikute lõikes võivad lahtioleku ajad veidi erineda.

"Seda tüüpi üritused on Eestis ja ka Tallinnas viimastel aastatel väga populaarseks saanud ning need on inimeste poolt hästi vastu võetud. Sellest lähtuvalt otsustasime korraldada hoovikohvikute päeva ka Kristiine linnaosas. Lisaks on meie linnaosas suur eramajade osakaal ja palju rohelust, seega hoovikohvikud sobivad siia igati hästi," ütles Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev.

"Tänaseks on ennast registreerinud ligi kolmkümmend hoovikohvikut. Nende poolt pakutav on väga mitmekesine ja erinev," lisas Belobrovtsev.

Ürituse korraldab Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös kohalike elanikega ning see toimub esmakordselt.

Ülevaate kohvikute asukohast ja seal pakutavast leiab SIIT.