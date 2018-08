Pühapäeval alustab Politsei- ja Piirivalveorkester kontserttuuriga „Mööda piiri“

„Kontsertidele on oodatud kõik, kes soovivad kuulda värske sõnumiga isamaalisi laule. Laulude eesmärk on tuua kuulajateni kaasaegne isamaaline mõte nii tekstis kui ka muusikas. Orkester ja tuntud Eesti lauljad esitavad 14 muusikapala, mille oleme tervikuks sidunud,“ sõnas Politsei- ja Piirivalveorkestri dirigent Hando Põldmäe.

„Kontserttuur „Mööda piiri“ on Politsei- ja Piirivalveameti, kohalike omavalitsuste ja Riigikantselei kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Usun, et kontserdilt leiab igaüks endale laulu, mis teda kodumaa juubeli puhul eriti kõnetab,“ lisas Põldmäe.

Värsked isamaalised laulud ja tekstid on loonud Tõnis Mägi, Ott Lepland, Olav Ehala, Rein Rannap, Mihkel Raud, Sven Grünberg, Siiri Sisask, Piret Rips, Mari Jürjens, Mari Kalkun, Margo Kõlar, Aare Kruusimäe, Maria Kõrvits, Madis Orav, Leelo Tungal, Helvi Jürisson jt.

Kontsertidel astuvad lisaks Politsei- ja Piirivalveorkestrile üles Tõnis Mägi, Liisi Koikson, Ott Lepland, Mari Kalkun, Karl-Erik Taukar ja Mari Jürjens. Dirigent on Hando Põldmäe.

Kontserdid on kõikjal tasuta.

Kontsertuuri „Mööda piiri“ kava:

19. august kell 16.00 Sillamäe Mere puiestee

20. august kell 16.00 Alatskivi laululava

21. august kell 19.00 Värska laululava

22. august kell 19.00 Valga keskväljak

23. august kell 20.00 Lilli-Ungurini piiripunkt

24. august kell 19.00 Kuressaare lossihoov

25. august kell 19.00 Kloogaranna

26. august kell 16.00 Tallinna Vabaduse väljak