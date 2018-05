Pühajärve rannakohvik vahetab omanikku

Otepää Vallavalitsus kuulutas sellel kevadel välja avaliku eelläbirääkimistega pakkumise Pühajärve rannakohviku rendile andmiseks. Kokku laekus kolm pakkujat, pakkumiste võitjaks tuli ürituste korraldaja Monster Music OÜ.

Rannakohviku pidaja on kohustatud tagama rannahoone ja selle ümbruse heakorra ning võimaldama rannahoone WC ning väliduši kasutamise supelrannas viibijatele tasuta. WC peab olema avatud 15. mai – 15. september kell 09.00- 21.00.

Ürituste toimumise ajal Pühajärve rannapargis võib WCde kasutamise eest küsida tasu. Samuti peab rentnik valmistama ranna-ala ette käesolevaks hooajaks.

Monster Musicu juhatuse liige Tanel Samm ütles, et rannahoones on lähiajal kavas renoveerimistööd – uuendatakse kohvikut ja siseruume ning rannahoone terrassi. Uuendatakse ka kohviku menüüd - kohvik hakkab külastajate olemasolul lahti olema läbi kogu hooaja ka vihmastel ja külmadel päevadel.

„Maaliline Pühajärv on suurepärane koht puhkamiseks. Meil on plaanis luua siia suurepärased võimalused ja tuua veel suveüritusi, et pakkuda nii kohalikele elanikele kui ka külalistele häid elamusi,“ ütles Tanel Samm.

„Monster Musicu näol on tegemist pikaaegse ja usaldusväärse partneriga,“ märkis Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Soovime neile edu ja kutsume kõiki suvel Otepääle, Pühajärve äärde puhkust nautima!“