Psühholoogid liiklussurmadest suvel: kuumalainetega suureneb impulsiivne käitumine, narkootikumide ja alkoholi tarvitamine

Sel aastal on poole aastaga liikluses surma saanud 48 inimest. Delfi küsis psühholoogilt ja Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Hansolt ning kliiniliselt neuropsühholoogilt Kairi Alaselt, kas ja kuidas suvi ja palavad ilmad mõjutavad liiklussurmade arvu.

Politsei sõnul on just ilm olnud üks olulisi mõjureid, miks on tänavu liikluses hukkunuid sedavõrd palju ning just suvel juhtub õnnetusi rohkem. Kui tavaliselt on olnud kolme suvekuu jooksul kokku 15-20 hukkunut, siis sel suvel on hukkunute arv praeguseks juba 19.

"Liikluses surmasaamisele eelneb palju asju, üht sirgjoonelist seletust ei saa ka palava ilma mõjule olla. Palav ilm ise ei tee midagi halba, kuid aitab inimeses endas peituvad riskid välja tuua," sõnab Hanso.

Hanso märkis ära, et suvel sõidetakse rohkem enda lõbuks ja ilma töiste eesmärkideta, mistõttu pea võib olla tühi ja tundlikum hetkeajendil.

"Püsisoojased olendid, inimesed nende hulgas, hoiavad kehatemperatuuri hästi, kuid selleks peavad paljud füsioloogilised protsessid muutuma, nii et organism ei talitle tavapäraselt. Lisandub veekaotus."

"Kokkuvõttes tähelepanu aheneb, kuid tung edasi tormata võib suureneda, kõrgel õhutemperatuuril on närvirakkude suhtlemisele ajus samalaadne toime kui amfetamiinil ja muudel amfetamiinitaolistel närviergutitel. Kui seda teadvustada, saab mõistlikumalt sõita," räägib Hanso.