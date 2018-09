Psühholoogid ja logopeedid taotlevad oma töötingimuste lisamist tervishoiutöötajate palgaleppesse

„Tervishoiu erispetsialistid osutavad psühhiaatria, taastusravi, neuroloogia, pediaatria ning muudel erialadel olulises mahus tervishoiuteenuseid, mis raviprotsessis on sageli põhiteenused ning kannavad olulist rolli patsiendi diagnoosi täpsustamisel ja tervenemisel,“ kirjutasid erialaliitude esindajad pöördumises. „Tervishoiu erispetsialistid väärivad sarnaseid õigusi teiste tervishoiutöötajatega, sealhulgas erialase kvalifikatsiooni senisest täpsemat määratlemist. On ootuspärane, et kollektiivlepe hõlmaks kõiki tervishoiuteenuse osutamisel osalevaid töötajaid.“

Pöördumisele alla kirjutanud teevad ettepaneku määrata kliiniliste psühholoogide ja logopeedide töötasu alammääraks 90 protsenti üldarsti baastöötasust.

„Praegune erispetsialistide palgatase ei ole vastavuses tööturu vajadusega ega vasta nende kutsekvalifikatsiooni tasemetele,“ kirjutasid erialaliitude esindajad. „Taotleme erispetsialistide töötasude alammäärade sidumist üldarsti omaga sarnaselt arstidele, õdedele ja hooldajatele. See annab nii töötajatele kui ka tööandjale kindlustunde, et nende töö on õiglaselt väärtustatud ning töötasu korrelatsioonis teiste tervishoiutöötajatega.“

Erispetsialistide teenused lisati haigekassa tervishoiuteenuste loetellu 2006. aastal, mil muu kõrgharidusega spetsialisti palgatase võrdsustati arsti baaspalgaga. Majanduskriisi aastatel 2008-2011 teenuste hinnad külmutati ning need on jäänud samale tasemele tänaseni.