Psühholoogi juures eravastuvõtul teraapias käimisele võib kuluda kuni paarsada eurot kuus

Kuigi viimasel ajal tehtud uuringute põhjal tuleb välja, et Eestis on väga paljude inimeste vaimne tervis halvas seisus, on pädevate spetsialistide vastuvõtule saamine avalikes tervishoiuasutustes keeruline ja eravastuvõtud kallid. Kuna selleks, et psühholoogist ka abi oleks, ei piisa üldjuhul kaugeltki paarist visiidist, võib erakabinettides konsultatsioonil käies kuluda kuni paarsada eurot kuus.

Psühholoogide eravastuvõttude hinnakirjad algavad umbes kolmekümnest eurost vastuvõtu eest ja võivad vastavalt konsultatsiooni iseloomule ulatuda isegi kuni kaheksakümne euroni. Sellist hinnavahemikku kinnitavad ka Eestis vaimse tervise edendamise eest seisva MTÜ Peaasjad kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa ja Psühholoogide Liidu esimees Kairi Kreegipuu. Sealjuures on psüühiliste häirete lahendamiseks vaja vastuvõtul käia korduvalt. "Kõige olulisem on psühholoogiliste probleemide ravimise puhul praktika," ütles Delfile Kairi Kreegipuu Eesti Psühholoogide Liidust. "Raviks ei piisa lihtsalt tableti sissevõtmisest. Käia tuleb ka teraapias, mille käigus mõtlemine ja käitumine tasapisi muutuvad," kirjeldas Kreegipuu psüüiliste häirete ravi eripära.

JUHTKIRI | Ei ole tervist ilma vaimse terviseta Sama kinnitas ka Anna-Kaisa Oidermaa. "Kui on tegamist probleemiga, kus spetsialisti abi vaja läheb, kulub sellega tegelemiseks üldiselt vähemalt kuus kuni kümme korda," ütles Oidermaa Delfile. "Siiski peab rõhutama, et teraapia pikkus oleneb igast konkreetsest inimesest ja olukorrast. Mõnikord võib kuluda kuid ja mõnikord ka aastaid," rääkis Oidermaa. Tema sõnul varieerub ka visiitide sagedus: "Käitumis-kognitiives teraapias käiakse üldiselt korra nädalas, psühhoanalüüsis võib käia ka kuni neli korda nädalas. Pereteraapia puhul piisab harilikult korrast paari nädala jooksul või isegi ühest korrast kuus," kirjeldas Oidermaa Delfile erinevate psüholoogiliste koolkondade ja võtete eripärast tulenevat varieeruvust. Viimasel ajal avaldatud uuringutest tuleb välja, et psüühilisi häireid on väga paljudel eestlastel. Vaimse tervise portaali Peaasi.ee algatatud depressiooni teadvustamise kampaania “Must lumi” uuringust ilmneb, et näiteks depressiooni nähte esines lausa ligi pooltel uuringus osalenuist.