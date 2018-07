Psühholoog: kui lapsed veedavad liig palju aega nutiseadmega, näitab see vanemate ülekoormust

Koolilaps nutitelefoniga. Pilt on illustreeriv

Lapsevanemad unustavad oma võsukesed vilkuvate ekraanide seltsi. Lastepsühholoogi sõnul on see märk vanemate ülekoormatusest. Lapsele emotsionaalselt kohalolek käib neile üle jõu, ütleb psühholoog.

Tänane Eesti Päevaleht kirjeldas nutiühiskonna probleemi: lapsed on minetanud oskuse mängida klassikalisi lastemänge, näiteks kodu, poodi või klotsidega ehitamise.

Lisaks sellele, et nutiseadmete liigne kasutamine pärsib laste fantaasiat, on see oluliselt vähendanud ka nende omavahelist suhtlemist. Liigne ekraaniaeg aga mõjutab ka nende kõne- ja suhtlemisoskuste arengut.

Paljud lapsevanemad annavad südamerahus pere pesamunale kätte nutiseadme, et viimane saaks sealt vaadata välismaiseid multifilme või mängida telefonimänge. Seejuures tunnevad vanemad uhkust, kui mudilane on taas selgeks õppinud mõne ingliskeelse sõna või väljendi. Küll aga võib infotulv võsukesele hoopis teistmoodi mõjuda.