Pruuli kritiseerib Krossi: sa tead väga hästi, et EV100 proloog Piiteris polnud peaminister Ratase idee

Ettevõtja ja ühiskonnategelane Tiit Pruuli kritiseeris täna Facebookis oma sõpra Eerik-Niiles Krossi selle eest, et Kross kritiseeris EV100 programmis olnud peaminister Jüri Ratase sõitu Peterburisse, kuigi see oli kokku lepitud juba eelmise, reformierakondlasest peaminister Taavi Rõivase ajal.

Poliitik Eerik Niiles Krossil soovitan lugeda tänast Päevalehe juhtkirja: Ärge tehke EV100-st ärapanemise tandrit, kirjutas Pruuli.

"Endisel ajaloolasel Krossil soovitan lugeda nt koguteose Jaan Tõnisson lk 75 jj (mh: "Autonoomia oli suur saavutus, mille eestlased olid esimesena kätte võitnud. See võimaldas neil ise oma saatuse kujundamisel suure revolutsiooni päevil kaasa teotseda.").

"Sõber Eerikule ütlen, et sa tead väga hästi, et EV100 proloog Piiteris polnud peaminister Ratase idee. Kui oleksid tahtnud selle sisulise poolega vaielda, oleksid võinud seda teha juba siis, kui reformi valitsus selle heaks kiitis. Ratase kottimise asemel oleks praegugi ausam olnud, kui tuleksid oma jutuga vanade kamraadide Kasterpalu, Topi või minu kallale, kes me selle ürituse ette valmistasime. Aga muidugi mõistame, et see poleks poliitiliselt tähelepanuvääriv. Sõbrast on sirgunud poliitik, nentisime Peterburis teatava kurbusega. Jüri Ratas pidas Jaani kirikus hea kõne ja käitus iseseisva riigi väärika peaministrina," kirjutas Pruuli.

Loe veel

Laupäeval toimus Peterburi Jaani kirikus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise esimene suurem sündmus. 100 aasta eest, 1917. aasta 8. aprillil Jaani kiriku eest alguse saanud 40 000 eestlase meeleavaldus ja rongkäik Tauria palee juurde oli sündmus, mille mõjul liideti Liivimaa kubermangu põhjaosa Eestimaa kubermanguga ja tekkis Eesti rahvuskubermang.

Pruulile vastanud Kross oli nõus, et saja aasta tagune meeleavaldus Peterburis on meenutamist väärt. Küll aga kritiseeris ta Ratase osalemist. Tema sõnul polnud peaministri osalemine varem plaanis, see oli Ratase initsiatiiv, mis tuli välisministeeriumile üllatusena.

"Minu arust on see sümboolselt kõva kuulmisega käik. Aga ma poleks sõnagi öelnud kui selgitus olnuks aus," kirjutas Kross Ratase sõidu kohta.