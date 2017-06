PRÜGISAAGA JÄTKUB: Sergei Metlev nõuab liikluskaose põhjustanud Klandorfile aresti või trahvi

Vaba Tallinna Kodaniku valimisliidu liige Sergei Metlev saatis politseile väärteoteate, milles palub võtta vastutusele Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi, kes tema hinnangul andis eile ebaseadusliku korralduse teatada häirekeskusele pommiohuga prügikottidest linnavalitsuse ees.

Metlevi hinnangul oli abilinnapea teadlik, et tegu on Tallinna prügikriisist väsinud kodanike meelsusavaldusega. Eriteenistused olid sunnitud sulgema tipptunnil suure liikluskoormusega peatänava ning õhkima veekahuriga prügikotte.

"Klandorf on andnud munitsipaalpolitsei ametnikule ebaseadusliku korralduse teha eritalitlusele vale väljakutse. Tegemist on tahtliku rikkumisega, mis vastab karistusseadustiku paragrahvile 278, mis näeb ette rahatrahvi kuni 1200 eurot või aresti. Klandorf tekitab seadust rikkudes hirmu ja kahtlustamise õhkkonda, et takistada kodanike sõnavabadust, mida antud juhul kasutati prügiaktsiooni kujul Tallinna pürgimajanduse aina süvenevale kriisile tähelepanu juhtimiseks," ütles Sergei Metlev.

"See on pretsedenditu, et kõrge linnaametnik sildistab pommiterroristideks linnakodanike, kes on väsinud keskerakondliku linnavõimu poolt tekitatud prügikriisist, linnavalitsuse saamatusest ja korruptiivsusest. Klandorfi repressiivne mõtteviis on veel üks näide sellest, kuidas see linnavalitsus tallinlastest väga hoolib," sõnas ta.

Delfi kajastas eile, et linnavalitsuse ees pälvis kella 16 ajal päästeameti demineerijate hoolsat tähelepanu kaks omanikuta prügikotti, linnavalitsuse hoonest evakueeriti kõik inimesed ja liiklus pandi seisma. Kella poole kuue ajal teatas pääste, et kahtlased kotid lasti veekahuriga laiali ja selgus, et need olidki prügi täis. Ettepaneku demineerijad välja kutsuda tegi abilinnapea Kalle Klandorf.