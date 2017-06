Prügikottidele asjata demineerijad tellinud Klandorf jääb karistuseta

Politsei teatas väärteomenetluse mittealustamisest Talinna abilinnapea Kalle Klandorfi suhtes, vahendab valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik liige Sergei Metlev.

Klandorf andis 2. juunil mupole käsu kutsuda demineerijaid prügikorruptsiooni vastu projestijate poolt linnavalitsuse ette toodud prügikottidele. Metlev esitas selle peale politseile väärteoteate seoses võimaliku valeväljakutse tegemisega.

„Seaduse käed jäid Klandorfi korrale kutsumiseks lühikeseks. Tundub, et muuhulgas tänu sellele, et ta isiklikult häirekeskusesse pommikutset ei teinud, vaid käskis helistada mupol, jäi politseil menetluse alustamise alus napiks. Juriidiliselt-on-kõik-korrektne skeem, nagu Keskerakonnal kombeks. Ei ole kahtlust, et demineerijaid ja politseid ära kasutades juhtis linnavõim tähelepanu kõrvale linnavalitsuse korruptsioonist ning lavastas süüdi kogukonna inimesed, kes võitlevad oma õiguste eest," sõnas Metlev.

"Tallinnas on ärihuvid ja parteihuvid ohtlikult põimunud. See kinnistab pealinnas sovjetlikku juhtimiskultuuri. Seoses prügiskeemidega kriminaalkahtlustuse saanud abilinnapea Arvo Sarapuu on sellest ehe näide,“ ütles Metlev, kelle hinnangul on linnavõim asunud kasutama repressioone protestide mahasurumiseks.

„Selle asemel, et kodanikega otse suhelda ja lahendusi otsida, olgu see prügiteema, Reidi tee või Haabersti ristmik, saadetakse kohale mupo, kes hakkab formaalsetel põhjustel trahvidega ähvardama. Nii käitub Putini julgeolek – toimub tähenärimine mittenõustujate karistamiseks. Tallinn peab olema linlaste suhtes sõbralik linn, mis kuulab ja kaasab. Sovjetliku linnajuhtimise asemele on hädasti vaja euroopalikku avatud mõttelaadi,“ lõpetas Metlev.

Päästeamet mõistis prügile pommirühma kutsumise hukka. "Opteenistused kutsus välja mupo, kes oleks säästnud hulga raha ja inimeste närve kui oleks prügikotid maja eest ise ära viinud," märkis Päästeamet toona. Juhtunuga seoses paluti politseibussi ülekuulamisele 43-aastane mees, kelle suhtes alustati menetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel.