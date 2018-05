Promillise peaga autoroolis kihutades vahele jäänud eksminister Jaak Aab oma võimsast hüvitisest: heategevuseks annetamise peale pole ma veel mõelnud

Eile selgus, et endine riigihaldusminister Jaak Aab saab ametist loobumise eest 29 000 euro suuruse lahkumishüvitise. Veel ei oska ta öelda, kas annab sellest osa heategevuseks.

Aab teatas, et kopsakas rahasumma laekub ta pangaarvele nagu kuupalk ja ligi 29 000-eurost kompensatsiooni ta teistmoodi ta ei käsitle.

Küsimusele, kas Aab plaanib ehk osa summast anda heategevuseks, teatas ta, et pole sellele eraldi veel mõelnud. "Olen varemgi toetanud näiteks vähiravifondi, aga sellele, et nüüd eraldi suurem summa pakkuda, pole veel mõelnud," seletas Aab. Ta jätkas, et kuigi on korduvalt annetusi teinud, pole ta regulaarne annetaja.

Jaak Aabile näeb seadus ette lahkumishüvitist kuue ametipalga ulatusest ning puhkusetasu kompensatsiooni. Kokku saab Aab riigilt 28 826 eurot.