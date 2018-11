Prokuratuur saatis Rakvere Targa Maja kriminaalasja kohtusse, kahtluse järgi peteti EAS-ilt välja 100 000 eurot

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler lisas, et omaosaluse tasumise vältimiseks mõeldakse sageli välja erinevaid skeeme, kuid tuleb meeles pidada, et selline tegevus on keelatud ning käsitletav soodustuskelmusena. „Vältimaks sellega seonduvat kriminaalmenetlust, samuti meediakajastust, on alati mõistlikum toimida ausal viisil. Samuti on vajalik, et toetusi jagavad üksused panustaksid järelevalvemehhanismide toimimisse, et taolised juhtumid saaksid avastatud varajases staadiumis ning informatsioon uurimisorganitega jagatud,“ lisas Ombler.

Kriminaalasja menetles Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo, menetlust juhtis Viru ringkonnaprokuratuur.