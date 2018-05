Prokuratuur saatis Mart Ummelase üldkasulikule tööle

Põhja ringkonnaprokuratuur lõpetas Tallinna Televisiooni endise juhatuse liikme Mart Ummelase suhtes kriminaalmenetluse, kuid pani talle kohustuse teha üldkasulikku tööd.

Prokuratuuri kinnitusel oli Ummelasele alust ette heita omastamisele kaasaaitamist, kuid ise ta oma kuritegude eest varalist kasu ei saanud, vahendab ERR Uudised.

Ummelase kriminaalasi lõpetati tema vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.

Samas pani prokuratuur Ummelasele kohustuse tasuda kriminaalmenetlusega seotud kulud ning teha 130 tundi üldkasulikku tööd.

"Ka mina suren varsti selles inimvaenulikus riigis, kus mind sunnitakse 130 tundi tänavat pühkima olematu kuriteo eest," nentis Ummelas oma sotsiaalmeedia postituses. "Kui surmateade tuleb, siis saatke see Jüri Ratasele, sest just tema on mind petnud nii erakonna juhina kui peaministrina, lubades minu kui süütu inimese kriminaliseerimist.