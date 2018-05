Prokuratuur saadab Sõle Spordikeskuse endise juhi Toomas Ristlaane kohtusse

Toomas Ristlaan Foto: Rene Suurkaev

Tänaseks on lõpule viidud kohtueelne menetlus kriminaalasjas, mille sisuks on Sõle spordikeskuse juhi poolt klientidelt altkäemaksu küsimine. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et Sõle spordikeskuse endine juht Toomas Ristlaan oli selle aasta kevadel nõudnud kahelt spordikeskuse kliendilt altkäemaksu maksmist ning ühtlasi kasutas ta spordikeskuse raha isiklikus tarbeks.