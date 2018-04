Prokuratuur saadab kohtu ette arvatava sadistliku mõrtsuka ja mitmekordse vägistaja

15. novembril tuli süüdistatav enda tuttava mehe juurde. Süüdistuse kohaselt röövis ta tuttavalt pangakaarti ning seejärel tappis teda piinaval viisil. „On tuvastatud, et meest on korduvalt löödud noaga selga, kõhtu ja kaela. Lisaks olid ohvril noaga torgatud mõlemad silmad. Kogutud andmed viitavad sellele, et tapmise motiiviks oli soov kasutada ohvri maja elamiseks,“ kirjeldas prokurör. Uurimisversiooni kohaselt kavatses mees pärast mõrva toimepanemist röövitud pangakaarti kasutades raha välja võtta. „Selleks ajaks on politseinikud talle jälile saanud ning mees peeti kahtlustatavana kinni samas piirkonnas pärast majast lahkumist,“ ütles ringkonnaprokurör N.Miilvee. „Kinnipidamisel sõnas aga mees, et ta oli teel baari või poodi, et järgmine tapmine toime panna,“ lisas prokurör.

Põhja prefektuur kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnul kohtab nii räige käekirjaga kurjategijaid Eestis harva. „Esimese kuriteoteate laekumisel saime aru, et mees on üliohtlik ning ta tuleb kiiresti tabada. Juhtumiga hakkasid tegelema kriminaalpolitseinikud, piirkonnapolitseinikud, kiirreageerijad ja patrullid. Mehe tabamisel mängis kandvat rolli isikuvastaste kuritegude talituse hea vaist, kiire infovahetus kolleegide vahel ning infokillud kodanikelt,“ rääkis Tambre. Politsei sai teada, et mehe sotsiaalmeediakontol on viiteid ohtlikule käitumisele. Just need vihjed aitasid politseinikud lähemale võimalikule kahtlustatava tuvastamisele ja tabamisele.

Tambre sõnul jooksid uurijad mehe tabamisel sõna otseses mõttes ajaga võidu. „Kahjuks sai üks inimene surma, kuid olen kindel, et mehe tabamine hoidis ära järgmised rasked kuriteod.“

Süüdistatav on varem kriminaalkorras korduvalt karistatud, sealhulgas ka vägistamise eest. Mees viibib endiselt kohtu loal vahi all.

Õhtuleht kirjutab, et on vägagi võimalik, et politseinikel õnnestus Enriko tabamisega ära hoida veel palju hullem veretöö. Kinnipidamisel teatas Enriko nimelt politseinikele, et kavatses esimeses ettejuhtuvas baaris või poes valimatult inimesi surnuks pussitada. Kas ta oleks ka päriselt need plaanid teoks teinud, ei saa me õnneks kunagi teada.

Selgub ka, et Enriko andis oma Facebooki-lehel päev enne tapmist ja paar päeva pärast naiste ründamist avalikult teada, et on asunud röövima, vägistama ja tapma. Kuigi mehe sotsiaalmeediasõnumid jätavad mulje, et tema mõistusega pole kõik korras, jõudsid Enrikot hinnanud psühhiaatrid järeldusele, et ta on võimeline oma tegude eest vastutama.

