Prokuratuur läbiotsimisest: advokaat Sven Sillarit milleski ei kahtlustata

Prokuratuur ütles möödunud neljapäeval toimunud läbiotsimise kommentaariks, et advokaat Sven Sillarit, kelle Tallinna büroos läbiotsimine toimus, milleski ei kahtlustata.

Riigiprokuratuur kinnitas Delfile, et kohtumääruse alusel toimus vandeadvokaat Sven Sillari büroos läbiotsimine seoses menetluses oleva kriminaalasjaga. Läbiotsimise eesmärk ei olnud saada juurdepääs advokaadi ja kliendi vahelisele konfidentsiaalsele teabele ning Sven Sillarile milleski kahtlustust esitatud ei ole.

Läbiotsimise käigus leiti kahtlustatavate ja kolmandate isikute vaheline kirjavahetus, mida hoolimata prokuratuuri seatud suhtluspiirangust vahendas advokaadibüroo. Arvestades, et kaitsja on suhelnud kahtlusalustega viisil, mis võib soodustada uute kuritegude toimepanemist, esitas riigiprokuratuur sel teisipäeval Harju maakohtule kaitsja taandamise taotluse ja kohus vaatab selle läbi järgmisel nädalal.

ERR-i andmetel oli läbiotsimine seotud kahtlustatavana eeluurimisvangistuses viibiva Hubert Hirvega. Ametlikult kinnitamata andmetel esitasid politseiametnikud läbiotsimismääruse, millest selgus, et prokuratuur on jälitustegevuse käigus teinud kindlaks, et Hirve lähedased käisid advokaadibüroos väidetavasse kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatava mehe kirju lugemas.