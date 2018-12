Prokuratuur ei algatanud EKRE kaebuse peale Tarandi osas uurimist

Kinnitame, et Põhja ringkonnaprokuratuur analüüsis laekunud kaebuses välja toodud väiteid ning jõudis järeldusele, et Põhja prefektuuri seisukoht kriminaalmenetluse mittealustamise kohta on seaduslik ja põhjendatud ning selle tühistamiseks või muutmiseks puudub alus.

Kaebust lahendanud prokurör Lauri Jõgi selgitas, et kaebaja hinnangul takistas Tarand avaliku koosoleku läbiviimist ning lõhkus erakonnale kuulunud mikrofoni tekitades kahju 50 eurot. „Takistamine tähendab seadusest tulenevalt tegu, mis on suunatud koosoleku ärajätmisele või selle läbiviimise mõjustamine viisil, mis takistab koosoleku korraldajatel või osalejatel oma eesmärgi täitmist. Meedias ilmunud videosalvestistelt on selgelt näha, et Tarand tegutses üksi eesmärgiga verbaalselt sekkuda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Martin Helme sõnavõttu. Selline tegevus kestis lühikest aega, peale mida avalik koosolek jätkus ilma täiendavate vahejuhtumiteta. Seega ei ole tuvastatud tegevust, mis oleks takistanud koosolekul osalejatel tulla kogunemiskohta või korraldajatel jätkata koosoleku läbiviimist,“ põhjendas prokurör Lauri Jõgi.