Professor Jaan Ginter: EKRE lubatav justiitsreform pole praktiliselt teostatav

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professori Jaan Ginteri kinnitusel pole praktiliselt teostatav Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) lubatav justiitsreform, mis muu hulgas tähendaks kohtunike valitavaks muutmist ja sõltumatu kohtusüsteemi kaotamist.

"Kohtunike eluks ajaks ametisse nimetamise süsteem on meil reguleeritud põhiseadusega. Seega selleks, et kohtunikke saaks hakata rahva poolt otse valima, on vaja muuta põhiseadust," ütles Ginter Delfile.

Põhiseaduse muutmiseks on põhiseadus ette näinud kolm viisi: rahvahääletusega, riigikogu kahe koosseisu poolt või kiireloomulisena. Põhiseaduse muutmist saab algatada viiendik riigikogu koosseisust või Vabariigi President.

"President ei ole kohtunike ametisse nimetamise süsteemi muutmise poolt, seega ainus võimalus selle ideega edasi liikuma hakata, oleks 21 riigikogu liikme avaldus," märkis Ginter.

EKRE riigikogu fraktsioonis on praegu seitse liiget, mis tähendab, et neil oleks vaja saada juurde oluliselt toetust teistest fraktsioonidest, aga seni teiste fraktsioonide liikmed pole sellele ideele toetust avaldanud. "Seega praegu sellise põhiseadusemuudatuse algatamiseks reaalne võimalus puudub," nentis Ginter.

Kui riigikogu valimise järgselt peakski tekkima 21 riigikogu liiget, kes toetaks kohtunike rahva poolt valimist, siis järgmiseks takistuseks oleks selle ideega edasi minekuks vajaliku toetuse puudumine riigikogus.