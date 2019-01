Prisma ähvardab poeuksel protesteerivaid loomakaitsjaid kohtuga

Prisma pöördus MTÜ Nähtamatud Loomad poole palvega lõpetada nendepoolne Prisma kaubamärgi ainuõiguste rikkumine, kommenteeris teemat omalt poolt Prisma turundusjuht Liina Pärlin. Prisma kaubamärgi rikkumisega on kaasnenud inimesi eksitava, vale ja meie mainet kahjustava informatsiooni levitamine, mida MTÜ Nähtamatud Loomad hoolimata Prisma korduvatest palvetest ja selgitustest pole lõpetanud.

"Oleme korduvalt rõhutanud, et Prisma toetab puurivaba munakasvatust. Julgustame tootjaid selle poole liikuma, kuid tahame seda teha tootjatega koostöös mitte ühepoolseid ja ultimatiivseid nõudmisi esitades. Paljud ettevõtted on aastast 2012 teinud suuri investeeringuid, et uuendada oma kanalaid, sest siis keelati nö vanaaegsete puuride kasutamine. Äkilised muutused põhjustaksid niigi keerulises olukorras tootjate jaoks täienvaid pingeid ja see ei ole meie hinnangul õiglane. Kannatavad ju ka inimeste töökohad," teatas Pärlin.

"Tuleb silmas pidada, et ostuotsuse teeb inimene, lähtudes oma eelistustest ja võimalustest. Ei ole õiglane sundida inimest ostma toodet, mida ta ei soovi või ei jaksa osta. 100 Prismas müüdud munast 95 on puurikanade munad, mis ilmestab Eesti elanike eelistusi ja võimalusi selgelt. Inimeste eelistus puuris mitte-elavate kanade munade osas muutub aeglaselt kuid pidevalt – 2016. aastal ostis selliseid mune 2,3 protsenti, praegu ligi 5 protsenti inimestest," nentis Pärlin.

Prismas on selle aasta algusest kõigis kauplustes müügil olevad munad Eesti päritolu. Prismale vajalikud tarnekogused on kaetud ja sealjuures on 20 protsenti Prismas müügil olevatest munadest koodidega 0-1-2 ehk osta saab nii mahemune, õrrekanade mune kui vabapidamise kanade mune.

Prisma oli Pärlini sõnul üks esimesi jaekette Eestis, kes puurikanade munadele alternatiive juba 2012. aastal pakkus. Ka Prisma teiste toodete sortimendis on lai valik mahedaid ja eridieete arvestavaid tooteid, et pakkuda sobivat valikut kõigile. "Prisma ülesanne on võimaldada inimestele sobiv valik, kuid me ei saa sundida kliente tegema oma ostuotsuseid," selgitas Pärlin.