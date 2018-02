Priit Toobalil suur roll EV100 tähistamisel: presidendi vastuvõtul mekivad külalised just tema külalistemaja peakoka suupisteid

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel ERMis on märgiline roll ka Kildu ratsakeskus-külalistemajal, mille omanik ja tegevjuht on endine poliitik Priit Toobal. Just sealne peakokk valmistab peo jaoks suupisteid.

"Osaleme Eesti Vabariik 100 Presidendi vastuvõtu toitlustustiimis," seisab ettevõtte Facebooki lehel ilmunud postituses. "Igast maakonnast valiti üks peakokk, üks ettevõte, kel on suur au ja võimalus 24. veebruaril ERMis valmistada ja pakkuda Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaiu külalistele suupisteid. Viljandimaad esindab Kildu külalistemaja peakokk Raul Liebenau."

Lisatakse, et Raul saab endaga ERMi kaasa võtta ka kaks abilist. "Raulile lähevad meie meeskonnast appi Taimi Leinsoo ja Kristi Grünbaum. Peakoka ja abiliste roll on valmistada ca 1500 suupistet, mille maitsed Viljandimaale omased. Suupisted mõtles välja Raul ise."

Ettevõtte tegevjuht on Priit Toobal. Ta oli aastaid Keskerakonna peasekretär ja Edgar Savisaare üks lähemaid liitlasi. 2015. aasta novembris astus ta tagasi riigikoguliikme ametikohalt. Hiljem selgus, et mõned tunnid enne seda avaldust oli ta saanud teada, et Postimehes ilmub peagi lugu sellest, kuidas ta eravestlustes alaealisi koolipoisse sauna meelitab. Järgmise aasta mais teatas ta, et lahkub Keskerakonna peasekretäri kohalt ning üldse poliitikast.

Samal aastal ostis ta 50 000 euro eest Kildu kooli kompleksi, et sinna külalistemaja rajada. See pole ainus valdkond, kus ta tegutseb, Suure-Jaanis avas ta matusebüroo. Asukoht on hea - üle tänava jääb piirkonna ainus kalmistu.

Mis puutub Kildu ratsakeskussese, siis OÜ Kildu Grupi avalikest andmetest selgub, et kui varasemalt oli selle omanik Toobal ka juhatuse liige, siis enam mitte, praegu on ta tegevjuht. Juhatuses on Mihkel Raudsepp.