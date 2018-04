Priit Sibul IRL-i nigelast toetusest: opositsiooni kriitika on kõige valusamalt löönud IRL-i

"Kuna me oleme täna ainus paremerakond, kes on valitsuses, siis on loogiline, et opositsioonierakondade sõnumid ja retoorika on kõige rohkem ja valusamalt löönud IRL-i, mis on loogiline," sõnas Sibul. "Aga mulle tundub küll, et lõpuks on Eesti inimestele oluline, et paremerakonnad valitsuses oleks," lisas ta.

"IRL on valitsuses seepärast, et Eesti kodakondsuspoliitika ei muutuks, keele- ja kultuuripoliitika säiliks ja ma arvan, see on lõpptulemusena valijale oluline. Ma eeldan, et me suudame koos valijaga sellele arusaamisele jõuda," ütles Sibul.

Rahvusringhäälingu tellitud ja täna avaldatud Turu-uuringute AS-i küsitluse kohaselt langes IRL-i toetus aprillis taaskord allapoole 5-protsendilist valimiskünnist, ulatudes vaid 4 protsendini.