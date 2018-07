Priit Sibul Eesti 200 ühtse koolisüsteemi ideest: see oleks tagasilöök eestikeelsele kooliharidusele

Erakonna Isamaa peasekertär Priit Sibul ütles kommentaariks eilses Eesti Päevalehes ilmunud intervjuule Eesti 200 tegevjuhi Henrik Raavega, et ühtne koolisüsteem oleks tagasilöök eestikeelsele kooliharidusele. Samas kattub suur osa Eesti 200 ideid Isamaa programmiga.

Sibul ütles Delfile, et Isamaa saab vaid tervitada neid Eesti 200 ettepanekuid, mida on varasematel aastatel Isamaa ning varem Isamaa ja Res Publica Liidu programmides juba kirjeldatud. "Näiteks haldusreform, mille vajalikkusest Isamaa on aastaid rääkinud ja osaliselt ka kahes koalitsioonis ellu viinud," tõi ta välja.

Sibula kinnitusel on Isamaa leidnud, et maakonnasuurused omavalitsusüksused on mõistlik lahendus. "Pärast aastatepikkust vastuseisu on ka teised Eesti erakonnad aru saanud, et tugevad omavalitsused on vajalikud selleks, et avalikud teenused oleksid kättesaadavad kõikjal Eestis," märkis ta. Seetõttu oli Sibula sõnul ka võimalik viia läbi haldusreform, mis on esimene samm õiges suunas.