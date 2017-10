Priit Kutser "Kuuuurijale" lekitatud salvestistest: Klandorf kasutas minu peal ülekuulamisvõtteid

TV3 meelelahutussaade "Kuuuurija" teatas täna oma Facebooki lehel, et avaldab homses saates salasalvestise Tallinna linnavalitsuses Taavi Aasa kabinetis toimunud vestlusest, kus väidetavalt kaotasid tegevlinnapea Taavi Aas ja abilinnapea Kalle Klandorf enesevalitsuse ja kasutasid ebaviisakaid väljendeid.

Ehkki saade rohkem tausta ei avanud, selgus Delfile üsna pea, et salasalvestistelt kuuleme, mis toimus Aasa kabinetis parasjagu sel ajal, kui vallandati Edgar Savisaare kunagist nõunikku Priit Kutserit.

Kutser kinnitas Delfile, et lindistusi, mis ta saatele lekitas, on kolm. "Kõige esimene lindistus on see, kus minult püüti välja pressida lahkumisavaldust. Vana mendina kasutas Klandorf ülekuulamisvõtteid ja sõimas jõhkralt - "pane suu kinni," "ära mölise" ja "hülgemöla"," tõi Kutser näiteid lindistustes paljastuvatest ebaviisakatest väljenditest.

Lindistused pärinevad pooleteise aasta tagusest ajast, mil Tallinna linnavalitsus lõpetas Kutseriga töölepingu. Lindistuses tuleb Kutseri sõnul välja ka linnavalitsuse personalidirektori "ebaprofessionaalne käitumine," kes väidetavalt sundis Kutserit kirjutama seletuskirja.

"Personalidirektor peab ikkagi professionaal olema, aga lindistuses tuleb välja, et ta ei ole professionaalne. Ta ei vastanud mu küsimusele, et mida ma siis valesti tegin," rääkis Kutser.

Taavi Aasa nõunik Priit Simson ütles Delfile, et on Kutseri lindistustest teadlik. "Kuna ta ei ole töövaidluskomisjonist ega esimese astme kohtus õigust saanud, eks ta üritab seda õigust saada siis "Kuuurijast"," ütles ta.

"Kõik see mis puudutab Priit Kutserit, selle kohta on Aasa seisukoht olnud see, et see teema on meie jaoks lõppenud ja loodame, et Kutser suudab ka selle teema enda jaoks seljataha jätta ja enda eluga edasi minna.

Mida vulgaarset lindistuses kuulda võib? Simson arvas, et Aas võis tõepoolest kasutada väljendit "hülgemöla".

Üks Kutseri lekitatud lindistustest peaks Kutseri sõnul paljastama ka asjaolu, et talle pakuti lahkumisavalduse allakirjutamise korral teist töökohta, mida Kutser ise pettuseks pidas.